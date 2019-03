YCD Multimedia, Anbieter von Digital Signage-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den renommierten Digital Signage Award in der Kategorie Corporate Communications gewonnen und bei den APEX Awards in der Kategorie Experiential als Finalist ausgewählt wurde.

Beide Auszeichnungen werden für herausragende Digital Signage-Projekte vergeben, die von einer unabhängigen Jury aus Branchenexperten ausgewählt wurden. Die Gewinner der APEX Awards werden während der DSE2019 am 27. März in Las Vegas bekannt gegeben.

„Understory at The Spheres“ ist die neueste Erweiterung der Amazon-Zentrale in der Innenstadt von Seattle (vgl. unsere heute ebenfalls erscheinende Case Story). Der Komplex wurde Anfang 2018 für Amazon-Mitarbeitende und mit beschränktem Zugang für die Allgemeinheit eröffnet.

Die Cnario-Suite von YCD ermöglicht bei der Installation die Nutzung des großformatigen Digital Canvas für visuelles Storytelling, kuratiert über eine Reihe von LED-Säulen, die in einem Halbkreis um das Publikum herum angeordnet sind, mit Voice-Over-Kommentaren für die verschiedenen Shows.

„Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften der von uns erstellten Inhalte war es entscheidend, das digitale Erlebnis mit den physischen Elementen des Raumes zu integrieren. Hinter den Kulissen findet viel Videoverarbeitung und Rendering statt, und wir mussten die Präsentation der Medieninhalte so gestalten, dass der Besucher sie als mühelos und angenehm empfindet“, so Gabe Kean, Gründer von Belle & Wissell, der das Projekt inszeniert hat.

„Wir sind im Begriff, das 20-jährige Bestehen YCD zu feiern und fühlen uns durch diese Auszeichnungen sehr geehrt. Sie bestätigen, dass durch das Zusammentreffen von Innovation und Kreativität ein dynamischer Erfahrungsraum geschaffen wird. Zusammen mit unserem Partner Whitlock haben wir die Lösung und die Tools bereitgestellt, um die kreative Vision und Umsetzung von Belle & Wisell zu unterstützen. Wir sind für Amazon als Kunden sehr dankbar und widmen diese Auszeichnung in erster Linie ihnen“, so Sam Losar, CEO von YCD.