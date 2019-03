Die Mercedes-AMG GmbH (AMG) ist eine Tochtergesellschaft der Daimler AG und zuständig für die sportlichen High-Performance-Fahrzeuge des Konzerns. Um die Marke AMG stärker im Premiumsegment am Markt zu positionieren, hat AMG ein neues Konzept für eine einheitliche und auffallende Corporate Architecture der weltweit mehr als 40 Flagship Stores entwickelt.

Dienstleister Westiform ist dabei für die serienreife Entwicklung des wirkungsvollen Designs der neuen AMG Lamellen-Fassade sowie deren weltweiten Roll-out verantwortlich.

Die Fassade besteht aus weißen, horizontalen LED-beleuchteten Aluminiumprofilen, die mit schwarzen, diagonalen Aluminiumrohrprofilen hinterlegt werden. Diese dienen zum einen als Unterbaukonstruktion für die Befestigung der weißen Lamellenprofile, zum anderen als „Kabelkanal“, in dem die zur LED-Beleuchtung benötigten Kabel – pro Standort mehr als 1.000 m – sauber verstaut werden.

Um die Beleuchtung zu verstärken, sind die mit LEDs integrierten Lamellenprofile im 60° Winkel geneigt an der Fassade angebracht – angelehnt an den Winkel des AMG-Logos. Dadurch verstärkt sich der 3D-Effekt der gesamten Lamellenfassade und sorgt insbesondere in der Dunkelheit für ein einzigartiges und durchgängiges Erscheinungsbild.

Eine besondere Herausforderung bei diesem Projekt war die homogene, schatten- und punktfreie Ausleuchtung der Lamellenfassade über deren ganze Länge. Pro Standort wurden mehr als 15.000 LED-Module eingesetzt. Durch eine optimale Auslegung der LEDs konnte die Leistungsaufnahme drastisch reduziert werden. Neben der AMG Lamellenfassade lieferte Westiform auch das beleuchtete AMG Logo inklusive der Leuchtschrift AMG sowie die entsprechende Händlerkennzeichnung.

Westiform wickelt das gesamte Projekt von der Planung über das technische Engineering inklusive Statik, die Produktion und Logistik bis hin zur Montage als Generalunternehmer ab.