Mit der zur Almasa IT Distribution gehörenden Almasa Value Distribution hat Aopen nun einen Vertriebspartner für die V.A.R. gefunden. Damit kann Aopen seine Lösungen in der boomenden Region am Golf besser vermarkten.

Der neue Distributor wird in den V.A.R. das gesamte Hardware-Portfolio des Herstellers vertreiben, darunter die „eTILE“-Serie, die Digital Engine-Serie sowie Chromeboxes und Chromebases.