Die Partnerschaft ist ein wichtiger strategischer Schritt für Sharp auf dem Weg zu einem noch dynamischeren Vertriebskonzept.

„Seit über 25 Jahren steht ITZ für innovative und kompetente Lösungen rund um IT und Display Solutions“, so Markus Eisemann, Manager Sales Visual Solutions bei Sharp Business Systems Deutschland. „Wir freuen uns, einen so starken Partner gewonnen zu haben. Ich bin überzeugt, dass sich die Zusammenarbeit sehr positiv auf unser Deutschland-Geschäft auswirkt und unsere IT-Händler diesen Schritt begrüßen.“

Florian Kinscher, Head of Display Solutions bei ITZ, über die Kooperation: „Mit innovativen Display-Lösungen ist Sharp eine feste Größe im Markt, und wir sind stolz auf die Zusammenarbeit. Das moderne Portfolio entspricht genau unseren hohen Qualitätsstandards. Insbesondere unsere Kunden im Bildungsbereich zeigen enormes Interesse an den Lösungen von Sharp.“

ITZ mit Sitz in Essen gehört zu den erfolgreichsten Full-Service-Distributoren in Deutschland. Neben dem Vertrieb bietet das Unternehmen seinen Kunden einen umfassenden Service mit individuellen Beratungsangeboten, Projektkoordination sowie technischen Support an.

Von Hersteller Sharp sind Digital Signage Screens in Größen von 20″ bis 90″ erhältlich. Die interaktiven BIG PAD Multitouch-Displays von Sharp in 60″, 70″ und 80″ kommen vor allem im Arbeitsumfeld und Bildungsbereich zum Einsatz.

Alle AV-Lösungen von Sharp sind ab sofort über ITZ erhältlich.