Für den jährlich wechselnden Veranstaltungsort der Fachveranstaltung rund um Online- und digitales Marketing wurde dieses Jahr eine ausgefallene Location gewählt: Die Diskothek Starfish in Aachen. Dort treffen sich unter dem Motto „Hits für das digitale Werben“ wie gewohnt Aussteller und Besucher, um sich auch über Themen wie Social Media, eCommerce, Digital Signage sowie die neuesten Entwicklungen der Branche auszutauschen.

Erwartet werden über 30 Aussteller und 600 Fachbesucher. Wie schon bei den letzten Events wird auch dieses Jahr dimedis wieder mit der Digital Signage Softwarelösung kompas sowie einem eigenen Stand vor Ort sein. Besucher können dort an einer touchfähigen Stele ein interaktives Informationssystem testen, das durch kompas gesteuert wird.

Besucher der Veranstaltung können auf dem gesamten Gelände einige kompas-Mietstelen nutzen. Die Mietstelen sind mit einem 55″ Touchscreen und in der Grundausstattung mit der Digital Signage Softwarelösung kompas ausgerüstet, welche für die Steuerung von Inhalten wie Bilder, Videos, Twitter, News, Wetterinformatione oder, dynamischen Veranstaltungskalendern zuständig ist. So können die Besucher des eMarketingdays in Aachen sich an den Stelen die Referenten und die Aussteller auflisten lassen und das Programm einsehen. Zudem gibt es einen Lageplan und eine Logowall. Diese Inhalte sind individuell an das Corporate Design der Veranstaltung angepasst, zudem sind die Stelen entsprechend foliert.