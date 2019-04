Am 3. April 2019 wurde Heung-Min Son zum „History-Maker“, wie Tottenham Hotspur stolz via Twitter verkündet. In der 55. Minute schießt der Südkoreaner das 1:0 gegen Crystal palace (Endstand: 2:0 durch den Dänen Christian Eriksen in der 80. Minute) – und damit das erste Tor im neu eröffneten Stadion der Spurs.

Denn der FC ist von der White Hart Lane in das neue Tottenham Hotspur Stadium umgezogen – endgültig. Ursprünglich wollte man schon im September 2018 den regulären Spielbetrieb aufnehmen. Aufgrund von Verzögerungen musste man eine Zeitlang ins Wembley Stadium ausweichen. Nun ist das neue Stadion mit 62.062 Sitzplätzen eröffnet.

Mit der Eröffnung sind damit auch die großen LED Screens in Betrieb, die sämtlich von Hersteller Daktronics stammen. Wie Ende März 2018 berichtet (vgl. Link am Ende des Artikels), sind insgesamt 1.000 m² an LED-Flächen verbaut worden.

Daktronics hat Fotos von den LED Screens im neuen Stadion veröffentlicht. Und der 1882 gegründete Traditionsverein Tottenham Hotspur Football Club hat ein Video mit einer gut 13-minütigen Tour durchs Stadion produziert (unten eingebettet). Wie man sieht, eine rundum gelungene Installation.

So mancher der nach Schätzungen weltweit 400 Millionen Hotspur-Fans (über 100 offizielle Supporter-Clubs) wird sich sicherlich darauf freuen, das neue Stadion live zu erleben – und natürlich seinen Club beim Spielen.