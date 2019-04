LED Signage LED Screen ersetzt LCD-Videowall in TV-Studio

Seit der Firmengründung im Jahr 1990 entwickelt das Team von TVP SA innovative und maßgeschneiderte Medienlösungen für seine Kunden. Zum breit gefächerten Portfolio des Rundfunkveranstalters zählt unter anderem der schweizerische TV-Sender Canal Alpha, der mit seinem Fernsehprogramm täglich rund 60.000 Zuschauer erreicht.

Von den schweizerischen Studios in Cortaillod werden hier sieben Tage in der Woche aktuelle Nachrichten sowie Sport- und allgemeine Magazinsendungen ausgestrahlt. Rund 90% der in den Studios entwickelten Produktionen sind für Canal Alpha bestimmt.

Für die umfassende Modernisierung des gesamten Studios stand der Austausch der 55″ LCD-Videowandscreens gegen eine völlig neue LED-Technologie ganz oben auf der Agenda. Zum Einsatz kommen Lösungen von Hersteller Absen. Marcello Del Zio, Direktor und Teilhaber von TVP SA, über den Grund: „Der Einsatz von LED-Wänden ermöglicht uns einen mühelosen Szenenwechsel, durch den wir gleichzeitig auch eine dynamischere Umgebung für unsere Sendungen erschaffen können.“

Die Absen-Lösungen stammen von dessen Schweizer Vertriebshändler Telion. Aufgrund der 12-Bit-Farbverarbeitung, der hohen Bildwiederholfrequenz und des Preis-Leistungs-Verhältnisses fiel di Wahl letztendlich auf Absen.

Herzstück des neuen Studios bilden die 62 m² großen N3-Paneele, die gemeinsam die eindrucksvolle LED-Kulisse und Ecksäulen an den Wänden bilden; in die Studiotische selbst wurden darüber hinaus 6 m² große A2725-Panels integriert. Über einen echten 4K-Videoserver (12 Bit 4:4:4, 60 Hz) finden jegliche Inhalte ihren Weg auf die Screens, die von 18 Redundanz-unterstützenden Novastar MCTRL660-Controllern gesteuert werden.

Sowohl die Gesamtkonstruktion als auch die Montage der Bildschirme wurden vom Installationsteam, bestehend aus den eigenen Studiomitarbeitern, durchgeführt. Um ihre korrekte Konfiguration zu gewährleisten, wurde das Team jedoch jeweils 7 bzw. 3 Tage tatkräftig von Telion- und Absen-Technikern vor Ort unterstützt.