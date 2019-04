Der tropische Wirbelsturm Idai hat im südlichen Afrika eine Spur der Verwüstung hinterlassen. In Mosambik, Simbabwe und Malawi sind rund 3 Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen, denn es fehlt an Trinkwasser, Lebensmitteln, Notunterkünften und Medikamenten.

Die kostenfreie, sechswöchige Spotausstrahlung über Idai ab April bildet den Auftakt der neuen Medienpartnerschaft von TV-Wartezimmer und Aktion Deutschland Hilft – und unterstützt so den aktuellen Spendenaufruf.

„Nachhaltiges soziales Engagement ist ein wichtiger Teil unserer langfristigen Unternehmensstrategie. Daher unterstützen wir im Rahmen der neuen Medienpartnerschaft Aktion Deutschland Hilft gerne im Katastrophenfall mit der kostenfreien Ausstrahlung ihrer Spots in unserem TV-Wartezimmer-Programm, um die nötige Aufmerksamkeit auf die Situation von Opfern großer Katastrophen und humanitärer Krisen zu lenken“, so Markus Spamer, Gründer und Geschäftsführer von TV-Wartezimmer, Europas größtem Gesundheits-TV-Netzwerk.

„Die Zusammenarbeit mit TV-Wartezimmer freut uns wirklich sehr, können wir doch über diese reichweitenstarke Plattform Millionen von Menschen über unsere weltweiten Hilfseinsätze informieren. TV-Wartezimmer hilft uns so, Spenden für die gemeinsame Nothilfe des Bündnisses zu sammeln“, freut sich Thilo Reichenbach, Leiter der Stabstelle Marke & Online bei Aktion Deutschland Hilft.

Aktion Deutschland Hilft e.V. – ausgezeichnet mit dem DZI-Spenden-Siegel sowie dem Zertifikat des Deutschen Spendenrats – ist ein 2001 gegründetes Bündnis von vielen renommierten deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen und Notsituationen im Ausland gemeinsam schnelle und effektive Hilfe leisten. Die beteiligten Organisationen helfen gemeinsam und führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Auslandshilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit noch zu optimieren. In der akuten Phase großer Katastrophen im Ausland wendet sich das Bündnis Aktion Deutschland Hilft mit einem gemeinsamen Spendenaufruf an die Öffentlichkeit.