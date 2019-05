Vom 20. Oktober 2020 bis zum 10. April 2021 wird die Expo 2020 stattfinden. Die Expo 2020 wird die erste Weltausstellung, die in der Region Nahen Osten, Afrika und Südasien (MEASA) stattfindet. In den sechs Monaten erwartet die Weltausstellung 25 Millionen Besucherinnen und Besucher. Etwa 70% von ihnen sollen von außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate anreisen – das wäre der größte Anteil internationaler Besucher in der 168-jährigen Geschichte der Weltausstellungen.

Realitätsnahe Visuals und ein reiches Farbenmeer sollen während der Expo 2020 für eine spannende Unterhaltung mit Bewegtbild sorgen. Als neu ernannter offizieller Partner für Displays und Projektionen wird AV-Experte Christie seine Laserprojektionstechnologie einbringen. Dazu werden mehr als 250x Projektoren des Typs D4K40 verwendet, um lebensnahe Szenen auf und um den von einer Kuppel umgebenen Al Wasl Plaza – auf einer 130 m breiten Projektionsfläche – zu projizieren, die auch aus der Vogelperspektive sichtbar sein sollen.

Ahmed Al Khatib, Chief Development and Delivery Officer, Expo 2020 Dubai, erklärt: „Wir möchten auf der Expo 2020 ein einzigartiges Erlebnis schaffen, wobei die spektakulären visuellen Projektionen auf der gigantischen Kuppel über der Al Wasl Plaza den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben werden. Christie ist Vorreiter auf seinem Gebiet und dank der innovativen Technologien können wir einige unvergessliche Displays auf dem Expo-Gelände erwarten.“

Christie ist in mehr als 20 Ländern weltweit vertreten und seit 2007 durch seine Niederlassung in Dubai im Nahen Osten und den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv. Das Unternehmen ist mit seinen Installationen auf vielen weltbekannten Events, in Einkaufszentren, Schulungsräumen sowie Kinos vertreten und war bereits bei der Weltausstellung 2010 in Shanghai dabei.