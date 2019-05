Sharp Electronics (Schweiz) AG erweitert ab sofort sein landesweites Vertriebsnetz in der Schweiz mit der MobilePro AG. Die Partnerschaft mit dem in Glattbrugg ansässigen Distributor fokussiert sich auf die Sparte Visual Solutions von Sharp, die eine Vielzahl von Digital Signage-Lösungen, digitale Whiteboards für Meeting- und Bildungsumgebungen sowie interaktive Collaboration-Lösungen umfasst. Ab jetzt sind alle AV-Lösungen von Sharp über MobilePro erhältlich.

„Mit MobilePro wissen wir einen starken Partner mit über 35 Jahren Marktkompetenz an unserer Seite”, sagt Peter Suter, COO Sharp Electronics (Schweiz) AG. „Wir freuen uns darauf, unsere Wachstumsziele im Schweizer Markt in den kommenden Jahren gemeinsam mit MobilePro voranzutreiben.“

„Um unseren Kunden eine breite Auswahl hochkarätiger AV-Lösungen für jeden Bedarf anzubieten, begleiten wir seit vielen Jahren Weltmarken wie Samsung, NEC, LG oder Viewsonic in der Schweiz”, ergänzt Heinz Meli, Geschäftsführer von MobilePro. „Das breitgefächerte Portfolio von Sharp mit seinen innovativen AV-Lösungen passt optimal zu unserem Gesamtangebot und ermöglicht es uns, noch gezielter auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.“

MobilePro wurde 1984 in Glattbrugg als Distributor für Mobiltelefone gegründet und 2004 zum reinen IT- und Pro-AV-Distributor umgewandelt. Bis Mitte Januar 2019 gehörte das Unternehmen zur OMEGA Handelsgesellschaft in Wien. Am 17. Januar diesen Jahres wurde MobilePro von der britischen Midwich Ltd. übernommen, zu der auch Kern & Stelly aus Hamburg gehört.

MobilePro ist spezialisiert auf Lösungen rund um Besprechungsräume, Education, Digital Signage und Eventtechnik. Neben dem Vertrieb bietet das Unternehmen seinen Kunden einen umfassenden Beratungsservice, Projektkoordination sowie technischen Support an.

Neben der Telion AG ist MobilePro AG aktuell exklusiver Distributionspartner von Sharp in der Schweiz. Die Koordination bei Sharp übernimmt Philippe Lang, Sales Manager Visual Solutions Sharp Electronics (Schweiz) AG.