Immer mehr Fachhändler zeigen sich vom integrierten Bürolösungskonzept von Sharp überzeugt. Zu den aktuellen Partnern zählen unter anderem YCOM office technology, GG-Systemhaus, strothkamp bürowelt und die Georg Pfannkuch GmbH. Auch Händler wie KeLo Kopiertechnik, die bereits seit vielen Jahren mit Sharp kooperieren, haben auf das neue Konzept umgestellt.

Eine große Studie von Sharp zur IT-Ausstattung in deutschen Büros hatte gezeigt, dass für optimale Effizienz ein umfassendes Gesamtkonzept notwendig ist. Vor diesem Hintergrund hat Sharp den Ansatz „My Integrated Office“ entwickelt. Dabei werden alle Unternehmensbereiche durch intelligent vernetzte Technologien verbunden, um den Informationsaustausch zu verbessern.

Im Rahmen des ganzheitlichen Konzepts bietet Sharp ein umfangreiches Portfolio an flexiblen, aufeinander abgestimmten Lösungen aus einer Hand – darunter Multifunktionsgeräte, Displays und Softwarelösungen, die über den Dienst Sharp Cloud Portal Office miteinander kommunizieren. Dieses breite Sortiment ermöglicht es Fachhändlern, sich von Wettbewerbern zu unterscheiden und in ihrer jeweiligen Region erfolgreich zu sein. Dabei unterstützt Sharp seine Partner unter anderem durch Schulungen, Business Breakfasts, Marketing-Unterlagen und VR-Brillen beim Onboarding.

Kai Scott, Managing Director bei Sharp Business Systems Deutschland, erklärt die jüngsten Erfolge von Sharp im Channel-Bereich: „Neben unserem NEXXT Partnerprogramm, das den Fachhändlern einen echten Mehrwert bietet, macht sich auch die kollegiale Zusammenarbeit bezahlt. Denn am Ende kommt es immer auf das Zwischenmenschliche an. Wir behandeln alle Partner auf Augenhöhe und legen hohen Wert auf ein faires Miteinander.“

In Zukunft will Sharp sein Vertriebsnetz in Deutschland noch weiter ausbauen. Auch das Portfolio wird erweitert – im Sommer bringt Sharp etwa das Windows Collaboration Display auf den Markt. Das WCD steht für eine neue Generation interaktiver Displays, die einen noch intensiveren Austausch von Informationen ermöglichen und durch integrierte IoT-Sensoren sensibel auf das Raumambiente reagieren.