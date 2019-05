Distribution & Reseller Zwei neue Distributoren für Mersive in Deutschland

Beide Unternehmen vertreiben die kürzlich gelaunchte drahtlose Content-Sharing- und Collaboration-Lösung Mersive Solstice Gen3, die auf der diesjährigen ISE mit dem „Best of Show 2019“ Award ausgezeichnet wurde.

prodyTel ist neben dem deutschen Markt auch für den Vertrieb von Mersive in Österreich zuständig.

Mit Solstice von Mersive können drahtlos ausgewählte Inhalte von Laptops und Mobilgeräten auf den Screen im Konferenzraum übertragen werden. Die Solstice Pod-Hardware umfasst ShareSwitch, der zusammen mit einem HDMI-Eingang die gleichzeitige Nutzung und Steuerung von drahtlosem und drahtgebundenem Content Sharing ermöglicht. Der Pod verfügt zudem über einen doppelten HDMI-Ausgang (ein 4k-Display oder zwei 1080p-Displays) und PoE+.

„Mit starken Partnern wie prodyTel und eLink wollen wir unseren Marktanteil in Deutschland vergrößern“, so Rosario Marseglia, Regional Sales Manager für DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). „prodyTel und eLink sind zwei der führenden Distributoren für AV- Kommunikationslösungen. Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung der Vertriebsvereinbarung und sind überzeugt, dass wir mit beiden Partnern unsere Präsenz in der Region wesentlich erhöhen können.“