Die Shure Distribution GmbH wird am 16. Mai 2019 in ihrer Firmenzentrale in Eppingen gemeinsam mit Partnern „Die Standardisierung von Besprechungs- und Tagungsräumen – zukunftsweisend, ganzheitlich und skalierbar“ zum Thema einer Veranstaltung machen. Partner sind bekannte Branchenunternehmen.

Das erwartet die Teilnehmenden aus den Zielgruppen Planer und Endkunden:

09.00-09.45: Einlass, Get-together

09.45-10.00: Auftakt und Einstieg Firma Shure Distribution GmbH

10.00-10.45: Gastvortrag: Oliver Mack, Geschäftsführer / Managing Partner, macom GmbH

10.45-11.00: Vortrag 1: Shure Distribution GmbH

11.00-11.15: Vortrag 2: Fohhn Audio AG

11.15-11.30: Vorstellung Ausstellungsbereich

11.30-13.00: Pause & Besichtigung Ausstellungsbereich

13.00-13.45: Gastvortrag: Stefan Obrenovic, Senior Project Manager (BCG Switzerland & BCG Digital Ventures Berlin)

13.45-14.00: Vortrag 3: eyevis GmbH

14.00-14.15: Vortrag 4: Crestron Germany GmbH

14.15-15.00: Pause & Besichtigung Ausstellungsbereich

15.00-15.15: Vortrag 5: Holzmedia GmbH

15.15-15.30: Vortrag 6: WolfVision GmbH

15.30-17:00: Besichtigung Ausstellungsbereich & Ausklang

An dieser Stelle finden Sie das Anmeldeformular.