Mit der Akquisition des britischen Aftermarket-Spezialisten Ring erweitert das Hightech Unternehmen Osram seine Angebotspalette im Automobilbereich um weitere wie Fahrzeugelektronik und Autozubehör.

Mit der Übernahme von Ring will der Konzern nach Firmenangaben weiteres Umsatzpotenzial erschließen und seine Marktkompetenz weiter ausbauen. Ziel sei es, „den zusätzlichen Markt- und Kundenzugang zu nutzen und Synergien im Produktportfolio und den Vertriebswegen zu schaffen“, sagt CEO Hans-Joachim Schwabe.

Die Erfahrung und das technische Wissen von Ring in den Bereichen Fahrzeugbeleuchtung, -zubehör und -elektronik macht die Firma zu einer erfolgreich gesetzten Marke im Aftermarket in ganz Europa. Osram wird dem Ring-Portfolio wiederum Zugang zum US-Markt über die etablierten Kanäle von Osram Sylvania eröffnen und in Europa und der übrigen Welt mit einer differenzierten Markenstrategie neues Umsatzpotenzial erschließen.

Das Produktportfolio von Ring reicht weit über die klassische Automotive-Beleuchtung hinaus. Besonders erfolgreich ist das Unternehmen im Bereich des elektronischen Autozubehörs. Die rund 3.000 Produkte sind bei über 3.000 Fachhändlern in gut 60 Ländern erhältlich. Mit 160 Mitarbeitenden erzielte das britische Unternehmen 2018 einen Jahresumsatz von 46,1 Millionen Pfund.

Auch im Vertrieb werden Synergien geschaffen: Ring bietet dem Hightech-Konzern eine britische und europäische Plattform, um seine Kunden schneller und flexibler zu bedienen, Osram im Gegenzug ein globales Vermarktungssystem für die Ring-Produktpalette. Mit der Übernahme gewinnt Osram zudem an Einzelhandels-Kompetenz für den Verkauf und den Vertrieb in Europa. Zusammen mit Ring Automotive kann Osram über sein bestehendes Portfolio der klassischen Auto-Beleuchtung hinaus in den Einzelhandel einsteigen und so Wachstum erzielen.