In ihrer neuen Position verantwortet die 36-Jährige neben der Integration der kürzlich gewonnenen DooH-Vermarktungsmandate in das bestehende Portfolio, den Ausbau des Digital-out-of-Home-Bereichs generell, sowie die Optimierung aller programmatischen Angebote. Zayer berichtet direkt an die beiden Goldbach Germany -eschäftsführer Frank Möbius und Robert Stahl. Zuvor war sie als Director Digital Media & Programmatic bei der Jost von Brandis Service-Agentur.

Goldbach Germany Geschäftsführer Robert Stahl zum Neuzugang: „Wir kennen Claudia schon lange und schätzen insbesondere ihre Expertise und ihre langjährigen Erfahrung im DooH-Bereich. Sie kennt sowohl die Agentur- als auch die Vermarkterseite. Das ist ein eindeutiger Vorteil. Wir sind überzeugt, sie wird unser bestehendes Team sowohl fachlich als auch menschlich perfekt ergänzen und den Ausbau des Angebots und Services von Goldbach im deutschen Markt weiter vorantreiben.“

Claudia Zayer zur neuen Position: „Goldbach hat ein starkes Portfolio, welches Reichweite mit zielgruppenspezifischen Touchpoints, wie zum Beispiel Business- Reisende, verbindet. Ich freue mich darauf, die einzelnen Channels mit unseren Partnern weiter zu entwickeln.“

Claudia Zayer hat langjährige Erfahrung in der Medienlandschaft Deutschlands. Ihre beruflichen Stationen führen von Burda Digital Systems über MediaCom und Mediaplus, Infoscreen bzw. Ströer bis hin zur Jost von Brandis Service-Agentur.