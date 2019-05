Der in Deutschland ansässige Materialhersteller Cynora hat sich auf eine neuartige Technologie zur Produktion von hocheffizienten Emittersystemen für OLED Displays der nächsten Generation spezialisiert. An Cynora hatten sich auch LG und Samsung bereits frühzeitig beteiligt.

Nun hat das Unternehmen weitere 25 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat das Unternehmen Finanzierungen im Umfang von 80 Millionen US-Dollar erhalten. Der endgültige Abschluss der Finanzierungsrunde mit einer weiteren Investition wird in Kürze erwartet.

Gleichzeitig hat Cynora Adam A. Kablanian zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Damit tritt Kablanian die Nachfolge von Gildas Sorin an, der die Firma in Forschung und Entwicklung weiterbrachte sowie frühzeitige Kundenbindung einleitete. Während der Übergangsphase wird Sorin weiterhin für Cynora tätig sein.

Zuvor leitete Nachfolger Kablanian mehrere börsennotierte und privat geführte Unternehmen im Silicon Valley, brachte komplexe Technologien auf den Markt und baute große Infrastrukturen zur Unterstützung weltweiter Kunden auf. Zu den vom ihm geführten Unternehmen gehört Virage Logic, ein führender Hersteller von eingebetteten Speichermodulen, den Kablanian mitbegründete und vor seiner Übernahme durch Synopsys an die Börse brachte. Außerdem leitete er PlasmaSi, ein von Aixtron erworbener Anbieter von OLED-Kapselung.

Zu den neuen Investoren der Serie C gehören: SRF Partners Group LLC (SRF), ein US-Fonds, an dem sich auch ein koreanisches Technologieunternehmen beteiligt; DBOLED LLC, ein US-Fonds, sowie der SBI Cross-Border Advantage Fund mit Sitz in Korea. Bestehende Investoren nahmen ebenfalls an der Runde teil: MIG Funds, eine führende deutsche VC-Firma, und Wecken & Cie mit Sitz in der Schweiz.

Zu den früheren Investoren gehören LG Display und Samsung Venture Investment Corp. Dan Rubin, ein Partner von SRF, tritt dem Cynora-Vorstand bei.

Das aufgenommene Kapital wird für den Aufbau einer weltweiten Infrastruktur zur Unterstützung von Produktion, Vertrieb und Support von Cynoras TADF-Materialien für OLE Displays der nächsten Generation eingesetzt. TADF-Materialien ermöglichen eine dramatische Verbesserung der Effizienz von blauen Emittern, die bislang die Leistungsfähigkeit von OLED-Geräten begrenzen.

Die Effizienzsteigerung von blauen Emittern hat für Displayhersteller höchste Priorität. Hocheffiziente blaue Emitter können nicht nur den Stromverbrauch um bis zu 50% senken, sondern auch die Herstellungskosten senken. Die proprietären blauen TADF-Emitter von Cynora, die nahe der Markteinführung sind, senken dem Hersteller zufolge „nachweislich den Stromverbrauch und bieten gleichzeitig eine branchenführende Leistungsfähigkeit“.