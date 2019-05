Unter dem Motto „intelligent unterwegs: Menschen bewegen – Lebensräume verbinden“ sucht der Deutsche Mobilitätspreis in diesem Jahr innovative Mobilitätslösungen, die in allen Regionen Deutschlands zu mehr Lebensqualität beitragen und so gleichwertige Lebensverhältnisse fördern. Ob Stau- und Lärmvermeidung in den Metropolen, die intelligente Verbindung zwischen Stadt und Land oder der Ausbau von Mobilitätsangeboten für ältere Menschen: Noch bis zum 19. Mai 2019 können zukunftsweisende Projekte aus Bayern an dem Wettbewerb teilnehmen und sich Hoffnungen auf einen Platz unter den zehn Gewinnern machen.

Unternehmen, Start-ups, Städte und Gemeinden, Universitäten, Forschungsinstitutionen und weitere Organisationen mit Sitz in Deutschland sind eingeladen, sich auf der Website des Deutschen Mobilitätspreises mit ihren Projekten zu bewerben.

Leitfragen für die Preisvergabe sind unter anderem:

Wie können durch die Digitalisierung Mobilitätskonzepte optimiert werden?

Wie kann Mobilität einen Beitrag zu mehr Lebensqualität in den unterschiedlichen Lebenswelten leisten?

Wie können mit innovativen Mobilitätsangeboten gleichwertige Lebensverhältnisse hergestellt werden?

Wie kommen Menschen und Güter dank digitaler Lösungen flexibel und unkompliziert von A nach B?

Eine Expertenjury wählt die zehn Preisträger aus. Die Sieger werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Herbst im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Berlin geehrt.