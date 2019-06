Das Wiener Konzerthaus ist eines der führenden Konzerthäuser Europas. Die Verbindung zwischen Tradition, Exzellenz und Innovation schafft eine optimale Harmonie. In dieser Vielfalt liegt aber auch eine Herausforderung. „Wir brauchten eine Lösung, wie wir diese Diversität in unserem Ticket- und Service-Center den Gästen vor Ort veranschaulichen“, erklärt Kerstin Glasow vom Konzerthaus Wien. Dabei fiel die Wahl auf Integrator Peakmedia und eine Digital Signage-Lösung, bei der 4 Screens installiert wurden.

„Peakmedia hat eine Verlinkung geschaffen, so dass auf der Homepage eingegebene Highlights automatisch auch auf den Displays in einem eigens kreierten Design wiedergegeben werden. Und abends verwandeln sich die insgesamt vier Screens auf Knopfdruck in Hinweistafeln und informieren, welche Karten man an welcher Kassa erhält.“

Unterstützt durch die Software kompas von dimedis wurde von Peakmedia ein System entwickelt. Ein Full-Service, der Software, Hardware, Content und Service verbindet und verschiedene Schnittstellen integriert. Auch für das Konzerthaus Wien bedeutet dies eine einfache Steuerung der Inhalte, schnelle Anpassung der aktuellen Veranstaltungen und zur Information der Besucher.