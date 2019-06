Der Distributor und Avaya bekräftigen damit ihre jahrelange Partnerschaft und adressieren mit der Cloud PBX (Private Branch Exchange)-Lösung insbesondere das SMB-Segment (Small Medium Business).

Flexibilität, Kostenersparnis und einfache Bedienung – die Vorteile des Cloud Computing gelten ebenso für Cloud PBX-Services, dem webbasierten Telefonieren mit virtuellen Telefonanlangen. So setzt Avaya nicht von ungefähr auf die Cloud-Expertise von Ingram Micro für den Ausbau des Geschäfts mit der Avaya Cloud.

David Balzer, Senior Manager Unified Communication & Collaboration bei Ingram Micro, beschreibt Cloud PBX als zukunftsweisende Technologie: „Wir beobachten ein Umdenken und verzeichnen ein immer größeres Interesse in Richtung Cloud-Kommunikation. Mit der Avaya Cloud erweitern wir unser Portfolio im Cloud PBX-Bereich um eine innovative, vollwertige UCC-Lösung.“

Thomas Groß, Executive Director Advanced Solutions bei Ingram Micro: „Die erweiterte Kooperation mit Avaya stärkt unsere Position in der Value Added Distribution und wir sehen vor allem für Reseller aus dem SMB-Segment Potential, ihr Geschäft weiterzuentwickeln. So können sie ihren Kundenkreis dank Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit des gehosteten Diensts des renommierten Herstellers deutlich ausweiten und die Kundenbindung durch individuelle, flexible Lösungen erhöhen.“

Die Cloud PBX-Lösung von Avaya funktioniert wie eine klassische Telefonanlage, jedoch in der Public Cloud. Die Lösung kann in wenigen Schritten online nach individuellen Anforderungen konfiguriert werden und erfordert keine Installation. So bietet sie kleinen und mittelständischen Unternehmen alle Vorteile einer vollwertigen, modernen Telefonanlage ohne die üblicherweise hohen Investitionskosten.

„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Ingram Micro als Master Agent zu intensivieren”, sagt Roberto Schmidl, Vice President Services Sales International & Managing Director Avaya GmbH & Co. KG