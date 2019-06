Distribution & Reseller Neuer Distributor für Absen in Spanien und Portugal

Als VAD (Value Added Distributor) von Absen (Weltmarktführer für LED-Displays) hat EARPRO sein Portfolio an LED-Lösungen verstärkt und bietet seinen Kunden eine größere Auswahl an Optionen, die speziell für den Vermietungs- und Unternehmensmarkt entwickelt wurden.

EARPRO gehört seit 2017 zur Midwich-Gruppe. Auf europäischer Ebene werden Absen LED-Lösungen auch von anderen Unternehmen der Gruppe vertrieben, wie Sidev (Frankreich), Kern & Stelly (Deutschland), PSCO (Großbritannien) und Van Domburgh Partners (Holland).