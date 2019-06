Ab sofort sind alle Large Format Displays des Herstellers für den deutschen Markt bei Siewert & Kau erhältlich. Damit wird der Bereich Digital Signage bei dem Distributor durch einen weiteren wichtigen Partner bei großformatigen Displays ergänzt. In diesem Bereich startet Acer mit 37″ und geht derzeit bis auf 65″ Displays. Alle sind auf die spezifischen Anforderungen von Konferenzräumen bis hin zu Anzeigesystemen am PoS abgestimmt.

Siewert & Kau engagiert sich seit mehreren Jahren im Bereich Digital Signage und hält für spezialisierte Fachhändler Produkt- und Markt- Know How bereit. Zusätzlich steht das Competence Center Digital Signage Fachhändlern, die sich diesen Geschäftsbereich aufbauen möchten zur Verfügung und unterstützen mit Rat und Tat in diesem komplexen Geschäftsbereich.