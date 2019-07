DSS Europe 2019 Maverick traf sich zum Digital Signage Kick Off

Der Digital Signage Summit Europe 2019 fand am 3. und 4. Juli 2019 im Munich Hilton am Flughafen München statt.

Distributor Maverick nutzte den DSS Europe 2019, um bei der Konferenz mehr über neue Trends zu erfahren und um sich weiter innerhalb der Branche zu vernetzen. Für Maverick sei das Digital Signage-Geschäft kein „One Company Deal“, so Maverick in einem LinkedIn-Post. Der Digital Signage Summit Europe 2019 zeige, „wie wichtig es ist, strategische Allianzen zu schließen, um nicht nur die erforderliche Hard- und Software anbieten zu können, sondern vor allem, wie neue IoT-basierte Technologieumgebungen einbezogen und eine Internationalisierung der Projekte umgesetzt werden können“.

Besonders bedeutsam war für das Team „die Fragmentierung im CMS-Angebot“, wie Joan Maria Aixa Herrero, Director Maverick AV Solutions Iberia, in dem Posting schreibt. Bedeutet, die Auswahl wird nicht einfacher: „Viele Akteure mit ähnlichen Wertversprechen, was die Entscheidungen in Bezug auf Standardisierung und Interoperabilität erschwert.“

Besonders interessant war für Maverick das Thema „Complete Customer Digital Experience“ mit Digital Signage als einem der verschiedenen Kanäle in der Beziehung zum Kunden. Mobile, Web, physische Store und Digital Signage müssen alle miteinander verbunden sein, um ein einheitliches und umfassendes Kundenerlebnis zu erzielen.

Direkt am Tag nach dem DSS Europe 2019 fand in München dann auch das Maverick Kick Off Meeting statt, bei dem der Distributor auch die neuesten Erkenntnisse aus der Münchner Konferenz einfließen ließ.