Lockton ist der größte in privatem Besitz befindliche Versicherungsmakler der Welt. Das 1966 von Jack Lockton gegründete Unternehmen gilt als zehntgrößtes Versicherungsmaklerunternehmen der Welt.

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Lockton Companies einen weltweiten Umsatz von mehr als 1,57 Milliarden US-Dollar. An mehr als 90 Standorten in 27 Ländern arbeiten mehr als 7.000 Mitarbeitende.

Der Hauptsitz ist in Kansas City, Missouri. In Corporate Boardrooms und Konferenzräumen der Headquarters sowie an weiteren Standorten in den USA nutzt die Firma LED-Screens von Christie – sowohl als Blickfänger mit Wow-Effekt wie für Collaboration.

Als Integrator war Baker Audio Visual aus Norcross, Georgia, für das Projekt verantwortlich.

Die maßgeschneiderte AV-Lösung lässt sich problemlos erweitern, wenn Lockton wächst und neue Büros eröffnen sollte. Die Lösung wurde auch so konzipiert, dass sie nachgerüstet werden kann. Derzeit gibt es Installationen an mehreren Standorten in Florida, North Carolina und Minnesota und am Firmensitz in Kansas City.