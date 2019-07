Leute Christopher Jaynes als EY Entrepreneur Of The Year 2019 ausgezeichnet

Die Auszeichnung würdigt Personen, die sich in Bereichen wie Innovation, finanzielle Leistungsfähigkeit und persönliches Engagement für ihre Unternehmen und Gemeinschaften auszeichnen. Jaynes wurde von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Die Auszeichnung wurde am 20. Juni 2019 im The Denver Center for the Performing Arts verliehen.

„Es ist eine Ehre, als Entrepreneur Of The Year 2019 ausgezeichnet worden zu sein“, so Christopher Jaynes. „Ich bin sehr stolz auf die Leistungen, die Mersive erbracht hat, und auf die technologische Innovation unserer Lösungen für die AV-Industrie. Die Anerkennung ist ein Beweis für die Unternehmenswerte von Mersive, die wir während unseres Wachstums vermitteln und erhalten konnten.“

Unter der Führung von Jaynes hat Mersive ein Wachstum von mehr als 800% verzeichnet und wurde im „Deloitte’s Technology Fast 500“-Bericht 2018 auf Platz 139 der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas gewählt. Die Solstice 4.0 Software von Mersive, Gen3 Pod und Kepler, die Analyselösung für die Überwachung von Besprechungsräumen, bieten eine Besprechungsraumplattform. Sie ist in der Lage, eine Vielzahl von Raumkonfigurationen zu unterstützen, was zu einer Verbesserung der Startzeiten, der Beteiligung der Teilnehmer und der Produktivität führt.

Als Gewinner des Mountain Desert Award ist Jaynes nun für die Entrepreneur Of The Year 2019 National Awards nominiert. Die Preisträger in verschiedenen nationalen Kategorien sowie der Gewinner des Entrepreneur Of The Year National Overall Awards werden am 16. November 2019 auf der Entrepreneur Of The Year National Awards Gala in Palm Springs, Kalifornien, bekannt gegeben.

Die Entrepreneur Of The Year Awards wurden von Ernst & Young LLP gegründet. Es gibt regionale, nationale und globale Award-Programme in mehr als 145 Städten in mehr als 60 Ländern.