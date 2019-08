Branche Amptown System Company wächst in Rhein-Main, zieht um

Die Frankfurter Niederlassung des Hamburger Systemintegrators Amptown System Company (ASC) befindet sich auf Expansionskurs und hat Anfang Juli 2019 neue Geschäfts- und Lagerräume im pulsierenden Gewerbegebiet Mörfelden Süd bezogen.

Bereits 5 Jahre nach Gründung des ASC-Projektbüros in Mörfelden bei Frankfurt ist das Frankfurter Team von der Starkenburgstraße in die Opelstraße umgezogen, wo für die 15 Mitarbeitenden nun deutlich größere und repräsentativere Geschäftsräume zur Verfügung stehen. Dort will man der wachsenden Nachfrage nach ASC-Systemlösungen und einer kompletten Dienstleistung rund um Ton-, Licht-, Video-, Kommunikation-, IT/Netzwerk- und Steuerungstechnik aus einer Hand gerecht werden.

„Als Systemhaus für Medientechnik haben wir uns im Großraum Frankfurt sehr positiv entwickelt und wollen für unsere Kunden gut sichtbar und erreichbar agieren“, sagt ASC-Niederlassungsleiter Jörg Küchler. „Daher haben wir unser Team qualitativ verstärkt und vergrößern uns nun auch räumlich. Auf zwei Etagen bieten wir einen erfolgreichen Vertrieb mit kundennahem Projektmanagement und professioneller Administration sowie eine noch größere Werkstatt mit Lager und Service-Bereich. Im Großraum Frankfurt profitieren wir von der unglaublichen Konzentration an Banken, Versicherungen, Unternehmen aus finanznahen Bereichen, Kanzleien, Hochschulen und Kunden aus dem öffentlichen Bereich sowie privaten Unternehmen. Mittlerweile haben wir uns auch in der ASC-Kernkompetenz, im Entertainment Business, bei den regionalen Theatern, Schauspielhäusern und Konzerthallen sehr gut entwickelt. Unser Arm reicht von Frankfurt bis nach Nordrhein-Westfalen und bis nach Baden-Württemberg und Bayern.“

Der neue Standort liegt rund 3 Kilometer vom bisherigen entfernt im Gewerbegebiet Mörfelden Süd, wenige Minuten von der Abfahrt Mörfelden/Langen an der Autobahn A5 entfernt. Die neue Anschrift der Niederlassung lautet:

Amptown System Company

Opelstraße 24

64546 Mörfelden-Walldorf

Die Kontaktdaten bleiben:

Tel.: +49 6105 91 57 13 0

Fax: +49 6105 91 57 15 9

E-Mail: frankfurt@amptown-system.com