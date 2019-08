Wie Samsung SDS und die CMC Corporation nun mitteilten, haben beide Partner eine strategische Partnerschaft geschlossen, um in Vietnam sowie weiteren (südost-)asiatischen Ländern digitale Transformationsprozesse jeder Art für Business-Kunden planen und durchführen zu können.

Explizit sollen IoT-Projekte, allgemeine IT-Aufgaben sowie Digital Signage weiter forciert werden. Samsung SDS ist der konzerneigene koreanische IT, Retail Tech- und Digital Signage-Integrator, der auch in anderen regionalen Märkten aktiv ist. In Deutschland gehört zu den bekannten Projekten von Samsung SDS das neue DS-System der Messe Köln.