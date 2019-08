Das Stedelijk Museum in Amsterdam ist das bedeutendste Museum für moderne und zeitgenössische Kunst und Design in den Niederlanden, beherbergt eine der wichtigsten Kunstsammlungen in Europa und bietet Spitzenwerke der größten Künstler der Welt, darunter viele Werke niederländischer Künstler aus dem 20. Jahrhundert.

Seit 2017 ist im Museum eine große neue permanente Ausstellung mit mehr als 750 ikonischen Werken aus der eigenen Kunstsammlung zu sehen. Im gesamten Erdgeschoss sowie einem Teil der ersten Etage zeigen diese Highlights die Entwicklungen in der modernen Kunst, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. In einer Mischung aus bildender Kunst und Design werden bekannte Strömungen behandelt, wie Bauhaus, De Stijl, CoBrA, und Pop Art, mit Werken der großen Namen in der Kunst, etwa Paul Cezanne, Marc Chagall, Marlene Dumas, Wassili Kandinsky, Edward Kienholz, Willem De Kooning, Kazimir Malevich, Henri Matisse, Piet Mondriaan, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Ettore Sottsass und Andy Warhol. Das Erdgeschoss des Stedelijk ist Themenpräsentationen von Werken aus der eigenen Sammlung gewidmet, mit immer wieder neuen und aktuellen Blickwinkeln. Auf der ersten Etage sind vorübergehende, ständig wechselnde Ausstellungen zu sehen.

Das Stedelijk Museum wird von jährlich fast 700.000 Menshcen besucht. Das Museum wollte seine Orientierungs- und Informationslösungen für Besucher verbessern, ohne die Eleganz des Gebäudes zu beeinträchtigen, und entschied sich für Hersteller LG als Display-Partner.

Eine 3 x 5 Meter große LG High Brightness Videowall zeigt die Videokunstsammlung des Museums und kommende Ausstellungen in der renovierten Eingangshalle. Dieses Display ist ein eindrucksvolles Herzstück des Raums und die Besucher können aufgrund der kristallklaren Bilder wichtige Informationen mühelos erfassen.

Insgesamt wurden rund 60 Screens installiert: 50 x Displays vom Typ 55VX1D, 3 x das Modell 98LS95D und 4 x 55SM5KD-Screens.