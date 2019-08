Zum 1. August starten in der Zentrale in Bergheim sechs Azubis zum Beruf Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel (4x im Vertrieb, 2x im Export), zwei Auszubildende zum oder zur Kaufmann/-frau für Büromanagement (1x Buchhaltung und 1x Service), und sieben Auszubildende im Beruf Fachkraft für Lagerlogistik.

Außerdem kommen in diesem Jahr zwei Berufsbilder neu bei Siewert & Kau hinzu: So wird erstmals ein Fachinformatiker Systemintegration in der Abteilung Business Intelligence sein Handwerk lernen sowie ein IT-Systemelektroniker in der Abteilung Administration.

Außerdem wird sich ein Dual-Student des Studiengangs International Management das nötige Praxiswissen in Bergheim aneignen.

Alle auszubildenden haben in einer der Abteilungen von Siewert & Kau eine feste Heimat, durchlaufen jedoch auch andere der zahlreichen Fachbereiche wie Administration, Logistik oder Business Intelligence. Auf diese Weise erhalten sie ein umfassendes Bild des Distributionsgeschäfts, das bei Siewert & Kau auf attraktive Mehrwerte und umfangreiche Services fokussiert.

„Wir sind froh, in Zeiten des Fachkräftemangels eine große Zahl junger Menschen von uns überzeugen zu können. Für uns bedeutet das eine gute Investition in unsere Zukunft“, sagt Thorsten Daniels, Managing Director bei Siewert & Kau.

Die 18 Neuzugänge eingerechnet, durchlaufen aktuell insgesamt 44 Nachwuchs- Fachkräfte bei Siewert & Kau ihre Ausbildungen. Darunter zwei Dualstudenten des Studiengangs General Management, drei Azubis zum / zur Kaufmann/-frau für Büromanagement und elf künftige Groß- und Außenhandelskaufleute. Insgesamt sechs Berufsneulinge beenden zum August ihre Ausbildungen.