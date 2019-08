Lindy stellt dem diesjährigen Festival AV-Technik und Know-how zur Verfügung, um aufwändige 4K-Audio- und Video-Installationen renommierter internationaler Künstler realisieren zu können.

Vom 5. bis 9. September findet das diesjährige Ars Electronica statt und steht diesmal unter dem Motto „Out of the Box – Die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution“. Es ist das international bedeutendste Festival für Medienkunst, digitale Musik, Kreativität und Innovation. An 16 Locations bietet es seinen Besuchern eine schier unüberschaubare Anzahl an interaktiver Multimedia-Kunstwerke, die sich allesamt mit unserer Zukunft befassen.

Mit seinem neuen Sponsor Lindy lädt das Ars Electronica zu Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Workshops, Ausstellungen, künstlerischen Performances und Konzerten ein. Dieses Jahr erwarten die Veranstalter wieder Tausende Besucher aus Kunst, Wissenschaft und Forschung, dem Ingenieurs- und Technologiebereich und zahlreiche Social Activists.

Wie schon im Fall des neu gestalteten Ars Electronica Centers steuert Lindy nun auch eine umfassende AV-Konnektivitäts-Infrastruktur zum Festival bei, um hochauflösende und kristallklare 4K-Inhalte über große Distanzen zuverlässig von unterschiedlichen Quellgeräten an Displays, Projektoren und Großleinwände zu übertragen.

„Wir sind begeistert, wie das Ars Electronica Festival jedes Jahr aufs Neue die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung neuer technischer und wissenschaftlicher Entwicklungen in den Mittelpunkt stellt, stetig verbessert und immer wieder neue Facetten hinzufügt“, sagt Matthias Starke, Head of Sales Deutschland bei Lindy, über das Engagement.

„Die Aktivitäten des Ars Electronica beobachten wir schon lange, und wir sind stolz darauf, einen Teil dazu beizutragen, um so noch näher am Geschehen zu sein und uns noch aktiver in diese Entwicklung einzubringen. Als einer der Vorreiter für digitale Themen sehen wir uns ebenfalls in der Verantwortung, einen Teil zur Gestaltung der digitalen Revolution beizutragen. Das Ars ist für uns ein hervorragendes künstlerisches Format, um in diesem Bereich aktiv zu werden“, fügt Christian Westenhöfer, Head of Global Marketing & Brand Management bei Lindy, hinzu.