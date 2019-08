Zur Saison 2019/20 wurde mit der Wagner Sport Signage GmbH & Co. KG ein weiteres Unternehmen aus der Region Klassik Partner des SSV Jahn Regensburg. Die Kooperation läuft zunächst bis 30.06.2021.

„Wagner Sport Signage ist ein in Ostbayern verwurzeltes Unternehmen, das über enorme Erfahrung und Expertise im Bereich Werbedienstleistungen verfügt. Davon konnten wir uns in den ersten Wochen unserer Kooperation bereits überzeugen. Wir freuen uns auf eine weiterhin konstruktive Partnerschaft“, erklärt Philipp Hausner, Leiter Vermarktung Geschäftskunden und Prokurist des SSV Jahn.

Im Vorfeld des ersten Spieltages war Wagner Sport Signage in der Funktion als neuer „Signage Parter des SSV Jahn“ für die Produktion und Anbringung vieler neuer Werbemittel in der Continental Arena verantwortlich.

Als Jahn Klassik Partner sichert sich das Unternehmen im Gegenzug neben einem Hospitality-Arragement im VIP-Club auch eine umfangreiche, interaktive Stadionpräsenz auf der LED-Videobande in der Spielstätte des SSV Jahn Regensburg. Darüber hinaus profitiert Wagner Sport Signage von diversen weiteren Kommuniktionsleistungen im Jahn Umfeld. David Wagner, Bereichsleiter Fußball, kommentiert die neu geschaffene Partnerschaft: „Der SSV Jahn ist ein würdiger Botschafter für die Region Ostbayern und daher freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit. Wir beobachten die positive Entwicklung des SSV Jahn schon längere Zeit und freuen uns darüber, dass wir nun ein Teil des vitalen Jahn Netzwerkes sind. Wir sind davon überzeugt, dass beide Seiten in den kommenden Jahren von der Partnerschaft profitieren werden.“

Die weltweit agierende Wagner Sport Signage GmbH & Co. KG ist ein in Amberg ansässiger Werbedienstleister im Bereich Event und Sport. Das Unternehmen produziert nicht nur Werbemittel für den Profifußball, sondern wirkt bereits seit vielen Jahren als Vertragspartner in diversen internationalen Motorsportserien mit. Weltweit werden Rennstrecken von dem oberpfälzischen Unternehmen gebrandet. Eine Kernkompetenz stellen dabei die Planung sowie Produktion und Installation von Print und Digital Signage dar.

Ein weiterer Partner aus dem Bereich Außenwerbung gehört nun ebenfalls zu den unterstützenden Firmen. Denn in der Saison 2019/20 hat der SSV Jahn mit Plakat-verkauft.de einen neuen Klassik-Partner an seiner Seite. Die Experten für Außenwerbung zeichnen unter anderem für die großflächige Bewerbung im Saisonübergang verantwortlich, die in den vergangenen Wochen an Standorten in ganz Ostbayern zu sehen war.

In Amberg, Weiden, Straubing oder im Bayerischen Wald – in den vergangenen Wochen machte der SSV Jahn auf insgesamt knapp 150 Plakatflächen in ganz Ostbayern auf den Saisonstart in der 2. Bundesliga aufmerksam. Nach wie vor sind die Plakate an vielen Stellen prominent zu sehen. Verantwortlich dafür ist die Partnerschaft mit Plakat-verkauft.de: „Mit den zur Verfügung stehenden Präsenzen und der kompetenten Beratung der Experten von Plakat-verkauft.de werden wir auch in den kommenden Monaten Jahn Angebote zum passenden Zeitpunkt und an den passenden Orten in den Fokus rücken“, so Philipp Hausner, Leiter Vermarktung Geschäftskunden und Prokurist des SSV Jahn.

Der SSV verfügt also über ein umfangreiches Mediakontingent bei Plakat-verkauft.de. Im Gegenzug ist der neue Jahn Klassik Partner bei den Heimspielen in der Continental Arena nicht zu übersehen, sei es über die große statische Bandenpräsenz oder auch über die Einbuchungen auf der LED-Videobande – jeweils im tv-relevanten Bereich. Zudem wird auch über Social Media-Postings und weitere Online-Marketing-Maßnahmen auf das vielfältige Angebot von Plakat-verkauft.de und die Zusammenarbeit mit dem SSV Jahn hingewiesen werden.

Plakat-verkauft.de ist ein Online-Shop, bei dem lokale Unternehmen Plakatwerbung in ihrer Stadt online buchen können. Vivien Greinert, zuständig für Sponsoring bei der contrast MEDIA SERVICE für Außenwerbung GmbH, die die Plattform Plakat-verkauft.de betreibt, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem SSV Jahn: „Es macht uns großen Spaß an der optimalen Ausschöpfung der Kommunikationsleistungen beider Partner zu arbeiten. Im engen Austausch kann diese Kooperation spannende Mehrwerte für den SSV Jahn und Plakat-verkauft.de liefern. Diese zu nutzen, ist unser Ziel.“