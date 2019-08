Der Komplex befindet sich im Tampines Industrial Crescent in Singapur und ist etwa 15.000 ft² (rund 1.400 m³) groß. Stratacache möchte von Singapur aus Kunden in der expansiven Region Asien-Pazifik versorgen.

Das neue Werk befindet sich in der Nähe des Stratacache-Hauptsitzes im asiatisch-pazifischen Raum in Singapur und

koordiniert mit dem 250.000 ft² (ca. 23.225 m²) großen Produktionsstandort von Stratacache in Ningbo, China will der Konzern „optimierte Lösungen für fortschrittliche Technologien wie Digital Signage, Augmented und Virtual Reality, mobile Sensoren“ entwickeln. Auch AI / KI ist ein Thema.