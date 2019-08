Digital Signage Branche Tripleplay eröffnet neues regionales HQ in Dubai

In sechs Ländern der Region wird Tripleplay vom neuen HQ Middle East aus aktiv sein: Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten und Katar. Das Büro befindet sich im Zentrum von Dubai in der Dubai Internet City und bietet eine perfekte Anbindung an alle wichtigen Viertel der Stadt.

Nach einem Jahr bedeutenden Wachstums in der Region zieht Tripleplay in das neue Büro im Zentrum von Dubai, um das wachsende Verkaufs- und Technikteam im Nahen Osten aufzunehmen.

Die neue Zentrale wird das Geschäftszentrum von Tripleplay im Nahen Osten mit eigens dafür errichteten Demo-Anlagen sein und die regionalen Abteilungen für Vertrieb und technischen Service beherbergen.

Amer Alzaiem, Regionaldirektor für Tripleplay im Nahen Osten, übr den Schritt: „Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für uns, unser Geschäft auszubauen und unsere Partner und Kunden weiter zu unterstützen.“