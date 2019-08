Der European Business Award (EBA) gilt als Europas größtrm branchenübergreifender Business-Wettbewerb. Eine Jury, bestehend aus 30 Unternehmensvorständen, Politikerinnen und Politikern sowie Akademikerinnen undAkademikern aus ganz Europa, hat die Leipziger Firma aus mehr als 1.000 teilnehmenden deutschen Firmen ausgewählt.

Bewertet wurden unter anderem Kriterien wie Innovation, finanzieller Erfolg und Ethik.

Nach der Platzierung als einer der Focus Wachstumschampions 2018 und der Aufnahme in die „Ones To Watch“-Liste wolle Logando nun den Sieg in einer der Hauptkategorien des EBA in Angriff nehmen. Besonders die Kategorie für soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein habe man dabei im Blick, so das Unternehmen weiter.

Als Teil des Forschungsprojekts LOiPE, der Hans-Böckler-Stiftung und SUSTAINUM – Institut für zukunftsfähiges Wirtschaften Berlin eG, konnte das Unternehmen bereits erste Erfolge im Umgang mit Obsoleszenz verzeichnen.