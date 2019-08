LED Signage LED Screen für das Marriott Moxy in Boston

Mit einem großen LED Screen an der Fassade des neu eröffneten Hotels Marriott Moxy in Boston baut Amherst Media sein Portfolio an digitalen Werbemöglichkeiten aus. Die Installation wurde im Juli 2019 abgeschlossen.

Die Lösung misst (H x B) 23 ft (gut 7 m) x 45,5 ft (rund 13,9 m), insgesamt also ungefähr 97,3 m². Der große LED Screen wurde dabei rechtwinklig um die Fassade des Marriott geführt. Genutzt werden LED Panels mit 8 mm Pixel Pitch.