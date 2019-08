Der 33-Jährige Brüser kommt von der Unternehmensberatung und Kreativagentur komm.passion. Dort war er als Senior-Berater für Analyse und Strategie tätig.

Andreas Brüser ist nebenberuflich zudem Dozent an der Westfälischen Hochschule und Autor für den Verlag Springer VS sowie Gastreferent an der Uni Leipzig und der Utah Valley Universtity.

Bei Viewsonic will Büser „das Markenprofil weiter schärfen und zudem stärker regionalisieren“, heißt es in einem Statement zur Pesonalie. „Mit Herrn Brüser werden wir noch weiter an Geschwindigkeit sowie Schlagkraft zulegen und einen festen Platz unter den Top-Marken auch in der DACH-Region sichern, ergänzt Thomas Müller, General Manager für die deutschsprachigen Regionen bei ViewSonic.