Andreas Fernandez wird in dieser Funktion Partner wie Kunden beraten und ihnen als ständiger Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Fernandez ist Diplom-Ingenieur im Fachbereich Nachrichtentechnik und blickt auf eine langjährige Karriere im Tech-Umfeld zurück. Der 52-Jährige begann seine Laufbahn bei Viatec Service Solutions und war im Anschluss 15 Jahre bei Actebis, später ALSO, als Produktmanager beschäftigt.

„Das Portfolio von ViewSonic hat in den vergangenen Jahren an Breite und Qualität gewonnen. Mittlerweile hat das Unternehmen sowohl zahlreiche Lösungen für sehr spezifische Anwendungsfälle im Angebot als auch Produkte, die extrem vielseitig einsetzbar sind. Dies ist eine Herausforderung und auch eine große Chance zugleich“, so Andreas Fernandez in einem Statement. „Mein Ziel ist es, für jede Anfrage die bestmögliche Lösung zusammen mit Partnern und Kunden zu identifizieren sowie unser Portfolio ideal an die Anforderungen in der DACH-Region anzupassen.“

Andreas Fernandez managt ab sofort das gesamte Produktportfolio in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Wir freuen uns, mit ihm einen erfahrenen und in der Branche angesehenen Experten gewonnen zu haben“, erklärt Thomas Müller, General Manager DACH bei ViewSonic. „Wir decken mittlerweile sehr viele Produktkategorien und Technologiebereiche ab, wodurch immer mehr Knowhow erforderlich ist, um das Portfolio professionell und strategisch zu managen. Hier setze ich großes Vertrauen und Zuversicht in Andreas Fernandez.“