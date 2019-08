Leute Carsten Ehling verlässt It Works, führt Projektunion

In der Out-of-Home- und Digital-out-of-Home-Welt zuhause ist Carsten Ehling schon lange. In dden letzten Jahren war er Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsführer der 1997 gegründeten Agentur It Works, zu der er 2011 gewechselt war.

Bereits zuvor war Ehling in der Branche tätig. Vor dem Wechsel zu It Works war er beim Koblenzer Außenwerber AWK tätig, zuletzt als Prokurist und Bereichsleiter für Vertrieb und Marketing sowie Mediaberatung und Research.

Wie nun bekannt wurde, hat Carsten Ehling It Works verlassen, und ist seit Anfang Januar 2019 Geschäftsführer der Projektunion Innovations-Konzept GmbH & Co. KG Hagen, die sich mit Entwicklung und Vermarktung analoger wie digitaler Medien sowie Werbeträgertechnologien sowie mit Zukunftsszenarien von Out-of-Home-Medien beschäftigt.

Die Entwicklung crossmedialer und konvergenter Medien-Angebote sowie die weitere Erschließung von Vermarktungspotenzialen von Werbeträgerstandorten gehören zu den Aufgaben der Schwesterfirma des Vermarkters Plakatunion Außenwerbe-Marketing GmbH & Co. KG.