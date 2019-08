In dieser Position ist Winkler für den Aufbau von Beziehungen zu den österreichischen Partnern und -Händlern von TIG sowie für die Förderung des Vertriebs und neuer Partnerschaften in der Region verantwortlich.

Winkler verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Vertriebsprofi auf dem AV-Markt und arbeitet nun in seiner neuen Funktion mit Olaf Stepputat, dem DACH-Regionaldirektor von TIG, zusammen. In einem Statement zur Personalie, wird Olaf Stepputat so zitiert: „Österreich ist ein Schlüsselmarkt mit großem Potenzial für TIG. Mit dem Know-how von Martin werden wir unsere führende Position in der Region weiter ausbauen.“