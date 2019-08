In seiner Funktion wird Sekiguchi für Identifizierung, Entwicklung und den Ausbau der Beziehungen zu Pro AV-Händlern und -Wiederverkäufern in Japan sowie für den Aufbau eines Teams verantwortlich sein, das das Wachstum von DynaScan durch Verkauf, Support und Betrieb unterstützt.

Yuichi Sekiguchi bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der Digital Signage Branche mit. Zuvor war er bei Toshiba tätig, zuletzt als Visual Products Global Marketing tätig war und sich auf Produktmarketing einschließlich Konzept und Strategie konzentrierte.

„Wir freuen uns sehr, dass Yuichi unserem Team beitritt. Wir sind zuversichtlich, dass er neue Geschäftsbeziehungen in der Region erfolgreich aufbauen wird “, so Alan Kaufman, President von DynaScan, in einem Statement.

Unser Aufmacherbild zeigt Alan Kaufman (links im Bild) und Yuichi Sekiguchi mit Mitarbeiterinnen.