Der einfach zu installierende BenQ W5700 löst mit 3.840 x 2.160 p (8,3 Millionen Pixeln) auf. Ein Zoomfaktor von 1,6 bei 1.800 ANSI Lumen Bildhelligkeit, eine maximale Bildgröße von bis zu 300″ und der doppelte Lensshift (+/- 60% vertikal und +/- 23% horizontal) erlauben dynamische Projektionsabstände und Projektionshöhen in jedem Raum.

Durch die Kombination der 4K-Auflösung und der 100%-igen DCI-P3 Farbraumabdeckung erreicht der W5700 samt verbesserter HDR PRO-Unterstützung klare Farbabbildungen. Der Projektor ist werkseitig vorkalibriert; der mitgelieferte, individuelle Kalibrierungsbericht dient zum Nachweis der 100%igen Farbgenauigkeit in Rec. 709 und DCI-P3 mit Delta E<3. So ist eine Darstellung in hoher Qualität mit natürlichen, authentischen Farben, wie sie von den Filmemachern vorgesehen sind, möglich. Mit einer optimierten Zuordnung sämtlicher Farbtöne bietet HDR PRO einen extrem großen Kontrastumfang und betont auf diese Weise kleine Details. Das optische System des BenQ W5700 wurde für 4K optimiert. Es arbeitet mit 11 ultra-hochauflösenden Linsen aus Glas, die in 6 Gruppen aufgeteilt und in hochwertigen Metallgehäusen mit Zell-Rahmen eingefasst sind. Per HDMI, USB 2.0- oder USB 3.0-Anschluss können die unterschiedlichsten Zuspieler angeschlossen und auch 3D-Inhalte übertragen werden. Durch die Integration der renommierten ISFccc Certified Visual Calibration der Imaging Science Foundation können Bild- und Farbleistung des W5700 sowie voreingestellte Lichtmodi für Tag und Nacht problemlos an jeden Raum angepasst werden. Hersteller BenQ gewährt auf den W5700 3 Jahre Garantie. Der BenQ CinePrime W5700 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.899 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich.