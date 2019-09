Am 4. Juni 2020 soll in Fort Belvoir, Virginia, das National Museum of the US Army eröffnet werden. Es wäre damit das erste und bislang einzige Museum, das die 244-jährige Geschichte der US-Armee darstellt.

Das im Bau befindliche Museum wird auf einem 80 Acres – 323.749 m² – großen Areal gebaut werden. Das Hauptgebäude soll 185.000 ft² Fläche, also etwa 17.187 m², davon belegen. Aus der „Army Art Collection werden 15.000 Ausstellungsstücke ausgestellt. Hinzu kommen 30.000 weitere Artefakte oder Dokumente.

Zudem werden AV-Lösungen für Orientierung. Das außerdem geplante Experiential Learning Center soll als interaktiver Lernraum für Gäste jeden Alters dienen, mit Schwerpunkt auf Geographie, Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik.