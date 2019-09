Digital Signage Branche congatec will an die Börse

Künftig sollen Aktien von congatec im Prime Standard-Segment der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Die 2004 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Deggendorf ist ein Embedded Computing-Spezialist und laut IHS Markit „The World Market for Embedded Computer Boards, Modules and Systems – 2019 Edition“ Weltmarktführer im Computer-on-Modules-Segment (COMs) des Embedded Computing Marktes.

COMs von congatec werden von über 300 Kunden weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt – von Industrierobotern, der Medizintechnik, Lieferdrohnen und autonomen Fahrzeugen über den sicheren Datentransfer bis hin zur Digitalisierung des Einzelhandels. Zu den „Blue-Chip“-Kunden zählen Bernecker+Rainer (eine Tochtergesellschaft von ABB Ltd.), Amazon und Bosch Rexroth, General Electric, Google, Rohde & Schwarz, Samsung und Siemens.

Mit über 250 Mitarbeitern weltweit, darunter 80 Mitarbeiter im Bereich F&E, bedient congatec seinen globalen Kundenstamm durch sein globales, dezentrales F&E-Modell, das es congatec ermöglicht, Kunden-Anforderungen lokal und in Echtzeit zu erfüllen. congatec setzt ein Geschäftsmodell ohne Eigenfertigung, ein sogenanntes Fabless-Geschäftsmodell, ein, um sich auf seine Kernkompetenzen des Engineerings und Designs von COMs zu fokussieren. Die Fertigung, Prüfung, Montage und Lieferung an den Kunden ist an globale Tier-1-Auftragshersteller wie Plexus ausgelagert.

Das Produktportfolio von congatec umfasst SMARC 2.0 Module, die sich für IoT- und Industrie 4.0-Anwendungen eignen, Qseven-Module, deren Standard in 2008 von congatec entwickelt wurde und die sich auf mobile und IoT-Anwendungen konzentrieren, sowie COM Express Module. 2018 übernahm congatec die Real-Time Systems GmbH (RTS) und erweiterte damit seine Produktpalette um zusätzliche Softwarelösungen.

Die Strategie der Gesellschaft ist es weiterhin, als fokussierter Spezialanbieter aufzutreten, der sich der Entwicklung von führenden Computer-on-Module Embedded-Computing-Lösungen verschrieben hat, damit seine globale Kundenbasis die Vorteile des anhaltenden IoT-Wachstums bestmöglich nutzen kann. congatec plant, verstärkt in die Regionen Amerika und Asien-Pazifik zu investieren, um zusätzlich in diesen schnell wachsenden Regionen Marktanteile gewinnen zu können und gleichzeitig seine Position als Marktführer in EMEA zu behaupten und auszubauen.

Dazu will das Unternehmen jetzt auf den Kapitalmarkt. Das geplante Angebot an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird im Wesentlichen aus neu ausgegebenen Stammaktien ohne Nennwert aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage bestehen. Es umfasst zudem ein kleineres Angebot von existierenden Aktien aus dem Besitz von bestehenden Aktionären, um den Streubesitz zu maximieren und die Marktliquidität nach dem Börsengang zu verbessern. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich rund 80 Mio. EUR und das Angebot bestehender Aktien rund 10 Mio. EUR betragen. Darüber hinaus werden die Altaktionäre existierende Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption in Höhe von 15% des Angebots zur Verfügung stellen.