Weiterhin ist Wilsonville im US-Bundesstaats Oregon der weltweite Hauptsitz von Avocor. Das Unternehmen ist weltweit in 50 Ländern vertreten. Vor mehreren Wochen sind die Headquarters für die Region EMEA – und damit auch Europa – umgezogen. Nach wie vor befinden sie sich in UK.

Avocor ist einer der Mieter im für etwa 4 Millionen GBP umgebauten Gebäude des im August eröffneten Arena Business Centre in Camberley in Surrey, rund 50 Kilometer von London entfernt. Arena Business Centres ist ein britischer Anbieter von Coworking Spaces und Business Centres. In Camberley wird das 9. Business Centre betrieben.

Adresse und Telefonnummer von Avocor EMEA: