Die Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH in Hamburg gilt als führendes international agierende „Data Analytics as a Service“ Unternehmen mit Fokus auf Erneuerbare Energien. Die angebotenen Dienstleistungen und digitalen Innovationen basierend auf Smart Data Analytics und Artificial Intelligence unterstützen Kunden, wie Investoren, Banken, Supranationale Organisationen und Energieunternehmen regional, national und international und damit die globale Forcierung von Investments in Erneuerbare Energien.

Um eine optimale Sichtbarkeit all dieser Daten für die Mitarbeiter zu generieren, wurde mit einer Bildschirmdiagonale von 6,65 m eine der größten Videowände im Büroumfeld realisiert. Neben der Anzeige der aktuellsten Dashboards war der Kundenwunsch ebenso die flexible Möglichkeit zu haben, Video- und Präsentationsinhalte unkompliziert anzubinden und darzustellen.

Die PMS Perfect Media Solutions GmbH installierte dazu in der Leitwarte eine LCD Videowand mit 262“ Videodiagonale (6,6 5m), bestehend aus 20x 55″ Samsung Displays. Die Bedienung der Video Wall erfolgt mittels einem intuitiv zu steuernden Touchpanel; ein UHD-Medienserver liefert die Inhalte und ein einfaches Digital Signage System erlaubt die direkte Wiedergabe von Video- und Bildinhalten. Ebenso kann via HDBaseT ein Laptop zur flexiblen Einspeisung angeschlossen werden. Ein Audiosystem wurde ebenfalls mit integriert und rundet die Systeminstallation ab.

Ergänzt wird die medientechnische Installation in der Leitwarte parallel durch ein UHD 65″ Display im Empfangsbereich, sowie eine Neuausstattung des Konferenzraums mit einem UHD 85″ Screen (beide aus Samsungs QM Serie), Tischanschlussfeld und HDBaseT Infrastruktur. Ein UHD Digital Signage Player, sowie eine Consumer Streaming Box bieten weitere Möglichkeiten für den Input.