Im Rahmen der neuen Vertriebspartnerschaft können Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihren Kunden damit das Content Management System des Anbieters inklusive Software, Services und Support zur Verfügung stellen.

Mit Signagelive stärkt COMM-TEC den Bereich Digital Signage und ergänzt das bestehende Portfolio um eine cloud-basierte Softwarelösung, die kompatibel ist mit einer großen Anzahl an Screens, mobilen Endgeräten und Videowandsystemen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Digital Signage-Lösungen für mehr als 2.000 Kunden vor allem in den Bereichen Einzelhandel, Bildung und Gastronomie in 46 Ländern verfügt Signagelive über umfassendes Know-How in der Entwicklung, Umsetzung und Verwaltung von Digital Signage-Projekten. Gemeinsam mit Partnern wie BrightSign, AOPEN oder LG kann so das gesamte Digital Signage Ökosystem erweitert werden.