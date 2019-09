COMM-TEC und easescreen geben ihre neue europaweite Vertriebspartnerschaft bekannt. Mit easescreen lassen sich Werbebotschaften und Informationen an mehreren Standorten aufmerksamkeitsstark, präzise und effektiv kommunizieren. Der modulare Aufbau der Software ermöglicht Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen für alle Anforderungen und Budgets. easescreen ist branchenunabhängig und kommt im Einzelhandel, in der Industrie, im Transport-, Gesundheits- und Bildungswesen, im öffentlichen Bereich, in Museen sowie im Tourismus und der Gastronomie zum Einsatz.

„Gerade in unserem Kernmarkt DACH ist easescreen einer der wichtigsten Anbieter von CMS-Lösungen; wir freuen uns darauf, diese Markposition auch in den anderen Gebieten ausbauen zu können“, so Steffen Herzer, Business Development Manager bei COMM-TEC.

„Unsere Allianz mit einem europaweit führenden Unternehmen wie COMM-TEC wird unsere Präsenz in Europa erheblich steigern. Wir haben jetzt die Möglichkeit, weitere Kunden und neue Märkte mit unserer Lösung zu erreichen. Wir freuen uns sehr darauf“, erklärt Stefan Pittl – Head of Sales international, easescreen.