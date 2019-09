Als Teil der AV-Abteilung von Legrand stellt Middle Atlantic Products seit 1979 Racks, Geräteschränke und technische Möbel für die Montage integrierter AV-Systeme her.

Die Marke bietet vom 19″ Rack im Stahlrahmen bis hin zur Integration in ein Möbelstück eine Vielzahl an Lösungen, die auch unter schwierigen Installationsbedingungen einsetzbar sind. Ergänzt werden die Racks um ein breites Sortiment an Zubehör, so dass für jede Anwendung eine Lösung gefunden werden kann.

„Die Zusammenarbeit mit den Marken Chief, Projecta und Vaddio war in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich und wir freuen uns, Kern & Stelly jetzt mit der Marke Middle Atlantic, dem weltweit größten Portfolio an Lösungen für AV-Racks, zu unterstützen. Damit kann Kern & Stelly seinen AV-Fachhandelspartnern noch umfassendere Lösungen anbieten“, sagt Robert de Jong, Legrand AV Director Product Marketing EMEA.

„Mit den Produkten von Middle Atlantic können wir nun individuelle Aufbewahrungslösungen für Geräte im 19“ Formfaktor anbieten, die eine zentrale Rolle bei der Ausstattung und Steuerung eines Konferenzraumes spielen. Das umfangreiche Sortiment sowie die Qualität und Flexibilität der Produkte waren ausschlaggebend für den Beginn unserer Partnerschaft mit Middle Atlantic Products“, ergänzt Lutz Kern, Geschäftsführer der Kern & Stelly Medientechnik GmbH.