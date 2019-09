Im Rahmen des Josef Umdasch Forschungspreises macht umdasch sich nun gemeinsam mit den World Summit Awards auf die Suche nach neuen Ideen und frischen Impulsen. Die ausgeschriebene Themenstellung: Verantwortungsvoller Konsum mittels Digitalisierung.

Silvio W. Kirchmair, CEO von umdasch The Store Makers: „Insgesamt nutzen wir die Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns als Werkzeug für mehr Effizienz im Umgang mit Ressourcen bietet, noch viel zu wenig. Deshalb ist uns dieser Aspekt in der Fragestellung auch wesentlich.“ In die Preisvergabe aktiv eingebunden sind daher auch die Experten von umdasch Digital Retail.

Den Rahmen für die diesjährige Ausschreibung zum Josef Umdasch Forschungspreis bilden die 17 Entwicklungsziele des Aktionsplans der Vereinten Nationen – die Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Im Speziellen ist es das Ziel 12, „Verantwortungsvoller Konsum & Produktion“, das umdasch The Store Makers bei der Entwicklung der Fragestellung geleitet hat.

Als Themengebiete wurden solche gewählt, in denen der Handel global gesehen wesentliche Hebelwirkung besitzt: Zero Waste, Multi-Use, CO2-Reduktion, ökologische Kreislaufwirtschaft und last-but-not-least eine entsprechende Bewusstseinsbildung bei Produzenten, den Händlern, aber auch den Konsumenten.

Der Josef Umdasch Forschungspreis 2020 auf einen Blick:

Thema „Verantwortungsvoller Konsum mittels Digitalisierung“

Der Call-for-Ideas richtet sich an Start-ups und Innovatoren aus der ganzen Welt

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2019

Die Nominierten erhalten 5000 € um ihre eingereichte Idee weiterzuentwickeln und reisen zur Pitch-Präsentation im März 2020 im Rahmen der World Summit Awards (WSA), wo der Gewinner ermittelt wird

Der Gewinner erhält mit umdasch The Store Makers einen global vernetzten Business Partner und die Möglichkeit, die ausgezeichnete Idee gemeinsam umzusetzen

An dieser Stelle finden sich Details zum Preis und dem Bewerbungsprozess.