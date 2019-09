Seit 2006 ist Frank Brühne im Digital Signage-Markt tätig. Brühne verfügt über umfassende Erfahrungen in vielen Bereichen von Integration bis Distribution. Vor dem Wechsel arbeitete er als Senior Sales Manager & Consultant für die ITZ Informationstechnologie GmbH. Auch bei Westiform war er tätig.

In der neuen Rolle als Business Development Manager D.A.CH unterstützt Frank Brühne den Markenausbau im deutschsprachigen Raum.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in der Business Unit LG Electronics Information Display | Business Solutions“, so Frank Brühne in einem Statement. „Gemeinsam mit dem starken und dynamischen Team von LG ID werde ich den eingeschlagenen Erfolgskurs weiterverfolgen und Hand in Hand mit unseren Kunden Digital Signage-Projekte von morgen mitgestalten.“

Frank Brühne unterstützt LG ID vor allem bei der Betreuung von Key Accounts im Endkundenbereich und berichtet direkt an Ingo Krause, Director Sales & Marketing für LG Electronics Information Display | Business Solutions.