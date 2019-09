Tripleplay entwickelt sich nach Firmenangaben in der Region weiter. Neuzugang Thomas Eisentraut werde dazu beitragen, bereits enge Beziehungen innerhalb des DACH-Raums aufrechtzuerhalten und lokale Partner und Kunden zu unterstützen.

Tim Hoddy, Director Business Development bei Tripleplay für die EMEA-Region, in einem Statement: „Thomas startet bei Tripleplay in einer sehr spannenden Zeit und wird eine großartige Bereicherung für unser Team sein. Durch seine Erfahrung verfügt Thomas über eine große Menge an Branchenkenntnis und Ideen, die bei der Aufrechterhaltung unserer Beziehungen zu unseren DACH-Partnern und Wiederverkäufern behilflich sein wird.“

Er freue sich über den Start von Eisentraut und sei zuversichtlich, dass dieser einen großen Beitrag zum Erfolg der Marke leisten werde. „Thomas an Bord zu haben, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Expansionspläne und eine von mehreren sehr spannenden Ankündigungen von Tripleplay in Bezug auf die DACH-Region.“

Thomas Eisentraut fügte hinzu: „Tripleplay ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Digital Signage und IPTV, der in einer Reihe von Organisationen, darunter The Associated Press, AEG und Barclaycard Arena, Hamburg, eingesetzt wird. Es ist eine aufregende Zeit, Tripleplay beizutreten und in einem so dynamischen und erfahrenen Team zu arbeiten. Ich freue mich darauf, die Lösung in der DACH-Region voranzubringen und zu unterstützen.“

Tripleplay hat seinen Hauptsitz in London mit regionalen Hauptquartieren in den USA, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur sowie engagierten Vertretern in Frankreich, der Türkei, den Benelux-Ländern, Australien, Südafrika und DACH.